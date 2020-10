GIUGLIANO. Uno striscione con scritto “Lavoro e dignità”. I commercianti giuglianesi si sono riuniti questa sera in piazza Matteotti per la manifestazione contro le ultime decisioni del governo. Diversi esercenti si sono ritrovati in piazza per protestare pacificamente contro chiusure di attività come palestre e piscine e quelle anticipate alle 18 di ristoranti, pub e bar. Per qualche minuto i commercianti hanno anche bloccato la strada.

continua a leggere su Teleclubitalia.it