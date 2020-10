Separare gli over 50 dai giovani per scongiurare il lockdown generalizzato in Italia. E’ la proposta di tre esperti economisti italiani, Carlo Favere, Andrea Ichini e Aldo Rusticini.

C’è un dato in particolare che ha illuminato i tre esperti. “Su oltre 37mila morti per Covid, solo 409 avevano meno di 50 anni e solo 19 meno di 30”.

Durante il primo lockdown l’età critica era quella degli over 60, adesso tra i pazienti a rischio ci sono anche coloro che hanno più di 50 anni.

La proposta di tre economisti italiani: “Niente lockdown, separiamo anziani da giovani”

La separazione potrebbe aiutare a contrastare la diffusione del virus e dovrebbe avvenire, secondo gli economisti, seguendo dei criteri molto precisi. Anzitutto, dovrebbero far didattica a distanza solo gli insegnanti anziani e mandare a scuola gli under 50 e tutti gli studenti “così i ragazzi con accesso più difficile a internet da casa non sarebbero danneggiati”.

“Corse differenziate per giovani e anziani sui mezzi pubblici” per evitare il sovraffollamento. Orari di accesso rigidamente separati anche al supermercato, voucher ai giovani perché possano trasferirsi temporaneamente “nei numerosi alberghi vuoti e mangiare nei ristoranti attualmente senza clienti”. E infine smart working per gli over 50.

Pur riconoscendo che “non sono certamente suggerimenti facili da implementare”, Favero, Ichino e Rustichini evidenziano i vantaggi di questa proposta: evitare un altro lockdown, “assai meno sopportabile economicamente e psicologicamente” e salvaguardare i diritti di un’intera generazione.

