Arzano. Una strada di collegamento tra il comune di Arzano e quello di Grumo Nevano è stata scoperta e bloccata dai Carabinieri della stazione di Grumo Nevano.

Arzano, scoperta strada secondaria: “Usata per evadere da zona rossa”

L’arteria stradale, via Sensale, è stata messa in sicurezza dai Carabinieri che hanno prolungato il blocco perimetrale e informato gli enti competenti.

I militari non escludono che la strada, sterrata e in parte asfaltata, possa essere stata utilizzata per “evadere” dalla zona rossa.

continua a leggere su Teleclubitalia.it