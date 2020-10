Campania. Trema la regione Campania, scossa di terremoto di magnitudo 3.4. Alle ore 10.48 i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto nel mar Tirreno meridionale. I sismografi hanno registrato l’evento sismico a oltre 300 km di profondità.

Terremoto in Campania

Al momento non si evidenziano danni a cose o persone, molto probabilmente la scossa non è stata nemmeno avvertita dai residenti proprio per la notevole profondità. Negli ultimi giorni diverse scosse hanno interessato la regione Campania, fortunatamente non hanno destato alcuna preoccupazione per la popolazione che già sta affrontando un periodo estremamente difficile a causa dell’emergenza Covid.

