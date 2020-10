Anticipazioni Grande Fratello Vip, questa sera a partire dalle 21 e 45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata della casa più spiata d’Italia. Il conduttore Alfonso Signorini, ha annunciato che nuovi concorrenti varcheranno la soglia della porta rossa e che come il resto della casa anche questi faranno molto parlare di sé.

Grande Fratello Vip: i nuovi concorrenti e la polemica Gregoraci – Pratelli

Il primo colpo di scena della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip è l’entrata nella casa di tre volti noti della tv italiana. Si tratta di due donne ed un uomo che faranno molto parlare di sé. Primo fra tutti Stefano Bettarini, ex fiamma della già componente della casa Dayne Mello. Sarà poi la volta di Giulia Salemi, che insieme a Bettarini ha già partecipato ad una scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Infine, a varcare la soglia della casa, ci sarà, Selvaggia Roma ex concorrente di Temptation Island. Come reagiranno i vip della casa a questi nuovi ingressi? Come prenderà Dayane Mello l’ingresso in casa di una sua vecchia fiamma?

Durante questa edizione del Grande Fratello Vip protagonista indiscussa del programma, è stata Elisabetta Gregoraci. La sua vicinanza a Pierpaolo Pratelli ha fatto molto discutere, Infatti, sulla dinamica della vicenda è sorta una grande polemica, che sicuramente Alfonso Signorini questa sera cercherà di spiegare anche al pubblico affezionato del Grande Fratello Vip. I due sono accusati di essersi parlati a gesti, ed essere entrati in bagno per alcuni attimi senza microfono per confidarsi molto probabilmente qualche segreto. Cosa diranno, i due, in merito a questi atteggiamenti?

Guenda Goria e la sua storia con Telemaco

Altro argomento che nella puntata del Grande Fratello Vip di questa sera verrà trattato, è la storia d’amore tra la concorrente della casa Guenda Goria e Telemaco. Stando alle indiscrezioni che giungono dall’esterno l’uomo per di più sposato, vorrebbe fare un passo indietro sulla loro love story. A lanciare la bomba, come riporta il sito Notizie h24, è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Quest’ultimo, è intervenuto nella puntata di Pomeriggio 5, ed ha sostenuto che Telemaco avrebbe deciso di frenare in merito alla sua storia con Guenda Goria. Infatti, l’uomo alla domanda se fosse innamorato di Guenda, si è messo in una sorta di standby. Roberto Alessi ha infatti dichiarato: “C’è un grande rispetto per le relazioni, soprattutto se c’è di mezzo un figlio di tre anni con Olga. Lei si è resa conto che vorrebbe ripensare al rapporto con Telemaco. Calcolato che c’è un bambino di mezzo…”.

Questa sera, dunque, Alfonso Signorini cercherà di mettere al corrente Guenda di ciò che sta accadendo fuori dal Grande Fratello Vip. Come ben sanno gli appassionati del programma, nella puntata odierna non ci saranno eliminazioni, ciò nonostante, i cinque concorrenti presenti al televoto avranno il loro responso nella puntata di venerdì.

