Si allarga il fronte della protesta a Napoli contro le norme restrittive. Ieri al Vomero oltre 2mila persone hanno sfilato in strada, pure dopo le 23 ed in dissenso quindi con il coprifuoco regionale. E’ l’epilogo di un week end di manifestazioni sfociato anche IN violenza. Ieri invece un corteo pacifico, senza scontri, anche se non sono mancati alcuni momenti di tensione.

In strada c’erano cittadini di ogni età, studenti, ristoratori, rappresentanti del mondo dello spettacolo, centri scommesse, palestre e piscine. Tutti da oggi chiusi col Dpcm. Non sono mancati però i negazionisti dell’emergenza sanitaria.

In testa al corteo un grande striscione per chiedere “tutele sociali per tutti” o aiuti prima di decidere il lockdown. Durante la manifestazione, diversi cori sono stati indirizzati a De Luca e Conte. La maggior parte chiedevano solo di poter continuare a lavorare e c’è anche chi ha proposto di continuare a tenere le serrande alzate.

Ingente lo spiegamento delle forze dell’ordine ma, nonostante alcuni faccia a faccia, si è riusciti ad evitare disordini. Una svolta pacifica dopo il caos di Santa Lucia con la manifestazione che è andata avanti fino alla fine. Oggi A Napoli è annunciata un nuovo flash Mobile in piazza del Plebiscito. Il fronte delle protesta annuncia di voler andare avanti ad oltranza.

