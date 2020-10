Assalto armato al portavalori, rapinatori in fuga con soldi e pistola della guardia giurata. Hanno agito questa mattina intorno alle ore 7.30, quando il mezzo blindato era diretto al supermercato Esselunga, di viale Lombardia 111 a Cologno Monzese, nel nord della città metropolitana di Milano, per rifornirlo di denaro.

I malviventi armati di pistole hanno prima minacciato e poi colpito alla testa uno dei vigilantes e sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 5.000 euro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, diretti dal comandante, per le prime indagini del caso.

La ricostruzione

Secondo una primissima ricostruzione, i rapinatori hanno assalito il furgone e in pochi minuti hanno portato via il denaro e ferito un vigilantes. Entrati in possesso del sacchetto con il denaro, quantificato in almeno 5.000 euro, sono poi riusciti a darsi alla fuga in auto.

Il vigilante ferito, un uomo di 32 anni, è stato soccorso sul posto dall’equipaggio di un’ambulanza della croce bianca. Le sue condizioni non sono gravi. I militari stanno verificando se le telecamere esterne del supermercato hanno ripreso la scena.

