Stop ai matrimoni, feste ed eventi, un effetto domino che si riversa su tanti settori tra cui quello della musica. In campania la tradizione artistica è molto sentita così non vi è cerimonia che si rispetti in cui non vi sono momenti musicali e di divertimento. Tutto il settore della musica napoletana è in forte crisi con lo stop alle feste. Gli artisti arrivano ad esibirsi a oltre 5, 6 più eventi al giorno affondando le radici del proprio core business proprio negli eventi. Che momento stanno vivendo cantanti e musicisti? Abbiamo raccolto il racconto di una delle artiste partenopee più amate di Napoli Stefania Lay.

E’ di pochi giorni fa la polemica di artisti che si sono esibiti nonostante la comprovata positività o che creano momenti di assembramento, a questo dibattito Stefania Lay chiarisce che le regole si seguono e che con la collaborazione e la responsabilità di tutti si può tornare a lavorare.

