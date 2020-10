“Il Movimento 5 Stelle di Giugliano in Campania non si riconosce nell’articolo diffuso dalla vostra testata, e ci tiene a chiarire a voi ai vostri lettori, e a tutta la cittadinanza che non vi è alcuna forzatura o richiesta nei confronti del neo Sindaco Nicola Pirozzi, ma anzi una sana serena e costruttiva collaborazione.

Inoltre in merito al post su Facebook del prossimo consigliere Salvatore Pezzella ci teniamo a chiarire che non vi era alcuna allusione al percorso attuale che è in essere a Giugliano, il quale ribadiamo, viviamo con grande entusiasmo e senso di responsabilità”.