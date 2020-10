Boom di contagi a Giugliano. Ieri, dopo cinque giorni, il sindaco Nicola Pirozzi ha comunicato il nuovo totale dei casi. Sono ben 437 gli attualmente positivi in città. Nell’ultimo bollettino erano 331, un aumento dunque di oltre 100 nuovi casi. Dei nuovi casi, 15 sono ricoverati in degenza ordinaria, 1 in terapia intensiva.

Non va meglio a Napoli città dove gli attualmente positivi sono 6202, di cui 187 ricoverati e 16 in terapia intensiva.

Fermi gli aggiornamenti al 20 ottobre per Villaricca che è a 83 casi, Qualiano a 34, Melito a 154, Mugnano a 95 e Marano 157, Sant’Antimo 55. Salgono i casi a Calvizzano per un totale di 56 di cui 27 sono all’interno di una residenza per anziani.

Nell’area flegrea invece a Pozzuoli sono 300 le persone attualmente contagiate, a Quarto 91, a Bacoli 47, a Monte di Procida dove è scoppiato qualche giorno fa il caso a seguito di un matrimonio a cui sono poi risultati positivi degli invitati, sono ad oggi 95 i contagiati.

Nel resto dell’are nord a Frattamaggiore sono 133 i contagiati in città, a Frattaminore sono 45, a Grumo invece 81, Casandrino 65, Casavatore sono 79 i positivi .

Ad Arzano, comune in cui è stata dichiarata la zona rossa, sono 291 i casi di Covid, a Casoria invece 304, Afragola sono 241, Casalnuovo 118, a Caivano sono 108, ad Acerra 195, Crispano 33.

