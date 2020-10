Giugliano. Sono 106 i nuovi contagi a Giugliano. Lo rende noto il sindaco di Giugliano attraverso un post Facebook. Il totale dei positivi sale quindi a 437, di cui uno in terapia intensiva, 15 ospedalizzati mentre per gli altri è stato disposto l’isolamento domiciliare.

“Governo e Regione sono al lavoro quotidianamente per varare misure in grado di fermare la crescita esponenziale dei contagi e le forze dell’ordine fanno il possibile, con i relativi controlli, per garantire il rispetto delle regole. Ma la parte più importante tocca a noi. A noi cittadini.

Siamo responsabili e utilizziamo in primis la mascherina, riducendo al minimo le occasioni di rapporti sociali. Lo so, non è bello dire questo ma in attesa che sia pronto il vaccino possiamo solo affidarci a queste misure sperando che la curva dei contagi inizi a scendere in modo da evitare una chiusura totale che avrebbe conseguenze devastanti su tutto il sistema Paese.”