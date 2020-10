Un nuovo modo di fare scuola e di “aggirare” le regole imposte dalle ordinanze di De Luca. Senza però sconfinare nell’illegalità. Si chiama simpaticamente DaB, una variante della Didattica a Distanza. E’ la Didattica dai Balconi.

Napoli, nasce la DaB: la didattica dai Balconi

Autore della simpatica iniziativa il maestro Tonino Stornaiuolo, non potendo andare a scuola coi suoi bambini, è andato a piedi dai suoi piccoli allievi nei Quartieri Spagnoli. Pochi, distanziati e affacciati dai balconi,. Il docente ha letto loro e spiegato per strada Gianni Rodari, uno degli autori più apprezzati e letti della letteratura per l’infanzia.

La sortita del maestro ha suscitato la curiosità e l’interesse anche degli adulti. Tanto che alle speciali lezioni di strada hanno partecipato anche i genitori dei piccoli, affacciati pure loro dalle finestre o dai balconi per ascoltare la lezione di Stornaiuolo. Ancora una volta la fantasia partenopea riesce a reinterpretare le norme e le disposizioni di legge per andare incontro alle esigenze della gente, questa volta degli studenti delle primarie e delle secondarie, costretti a casa dall’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca.

