Villaricca. Arriva la prima scarcerazione di uno dei 15 arrestati a Villaricca accusati di traffico di sostanza stupefacenti. Cecere Leopoldo, alias ‘O Russ, a seguito di interrogatorio di garanzia, ha chiarito la sua posizione rispondendo a tutte le domande postegli dall’Autorità Giudiziaria, ribadendo la sua estraneità ai fatti in contestazione, tanto da indurre il Gip a scarcerarlo nell’immediatezza.

I fatti

Nella mattina del giorno 13 ottobre i carabinieri della compagnia di Marano aveva tratto in arresto 15 persone per droga. l gruppo concorda al telefono la vendita della droga con i loro clienti, nei quali fissavano il luogo di incontro. E’ quanto documentato in un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Le attività investigative hanno consentito di recuperare complessivamente circa 1.3 kg di hashish, marijuana e cocaina.

Restano in carcere

Saverio Palma, classe ’72

Vittorio De Stasio, classe ’74

Valentino Cece, classe ’88

Mariano Savanelli, classe ’84

Fabiana Russo, classe ’76

Pasquale palma, classe ’98

Gennaro Mauriello, alias Zampano, classe ’81

Domenico Mauriello, alias “Zio Mimì”, classe ’58

Fabio Pellegrino, alias “O Mellone”, classe ’81

Massimo Legorano, alias “ouandeuan”, classe ’75

Michele Palma, classe ’85

Michele Mauriello, alias “La mosca”, classe ’85

Giovanni D’Anania, alias “Lo squalo”, classe ’87

Roland Lesh alias “Rolando”, classe ’81

Emiljano Gorica, alias “Emiliano”, classe ’89

