Giugliano. Dramma a Giugliano, Giuliano Maisto muore a causa di un malore. Un infarto nella notte che non gli ha lasciato scampo, così è deceduto il noto professionista di 52 anni. Numerosi i messaggi e le dediche sul profilo Facebook della vittima. La notizia in pochi minuti ha fatto il giro del web, lasciando increduli amici e parenti.

“Non riesco a trattenere le lacrime amico mio , Sei stato un amico come pochi con la A maiuscola, restando sempre vicino a me ed alla mia famiglia nei momenti difficili della mia vita . Mi mancherai , che la terra ti sia lieve. Sono sconvolto non riesco a farmene una ragione”, scrive un amico sui social.

