Sta circolando in queste ore una finta ordinanza a firma del governatore Vincenzo De Luca che disporrebbe l’immediata riapertura delle scuole in tutta la regione Campania a partire da mercoledì 21 ottobre.

Campania, riapertura delle scuole da mercoledì: ma è una fake

A segnalarla è lo stesso Presidente della Regione, che tramite un post apparso sulla sua pagina Facebook, nega categoricamente di aver ordinato il ritorno a scuola per i ragazzi delle primarie e delle secondarie. Al momento restano aperti soltanto gli asili nido. Gli altri dovranno proseguire l’anno scolastico fino al 30 ottobre in modalità “didattica a distanza”.

La presunta ordinanza regionale addirittura stabilisce anche gli orari: entrata alle ore 9 e uscita alle 16. Ovviamente non c’è niente di fondato. Al momento il capo dell’Esecutivo regionale non ha revocato la decisione originaria di tenere chiuse le scuole. Per restare aggiornati sulle decisioni e sui provvedimenti della Regione occorre consultare sempre le fonti ufficiali, come il sito della Regione Campania o i profili ufficiali del governatore Vincenzo De Luca.

