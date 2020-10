Sono le 21 e 30. Milioni di italiani si incollano al televisore e agli schermi dei propri smartphone per seguire la diretta di Giuseppe Conte. Il premier deve annunciare le nuove misure restrittive introdotte dal Governo con DPCM per contenere l’epidemia. Molti sono a casa. Tuttavia c’è un dettaglio che non sfugge ai telespettatori più attenti: l’orologio al polso del premier segna le 18.

Orologio segna le 18, ma Conte è in “diretta” alle 21 e 30

Molto probabilmente le lancette del premier non erano regolate sull’ora esatta, oppure la batteria dell’orologio si è scaricata. Tant’è, però. Sul web si sono scatenati, complottisti compresi. E così c’è chi mette in dubbio che il video sia stato trasmesso in diretta tv. Il filmato sarebbe registrato e poi mandato in onda con diverse ore di ritardo. Molti utenti chiedono a Palazzo Chigi un chiarimento sulla vicenda, visto che in un primo momento la diretta in streaming del Presidente era prevista alle 20. Perché posticipare di un’ora e mezza il video quando il filmato era registrato?

Il precedente

Non è la prima volta che il Presidente del Consiglio viene “sorpreso” con un orario diverso. Nel giugno del 2018, a pochi giorni dalla fiducia del primo Governo Conte, ruppe il silenzio mediatico postando un post con un curioso fail al suo interno. «Al lavoro fino a tarda sera sul discorso alle Camere. Domani sarà un giorno importante in cui il Parlamento sarà chiamato a dare la fiducia al governo del cambiamento. Potrete seguire la diretta streaming qui sulla mia pagina Facebook. A domani!», scrisse il capo del Governo. Il messaggio fu postato su Facebook come su Instagram alle ore 21, ma in realtà la foto ritraeva l’orologio di Conte, un Rolex, alle 18,30.

