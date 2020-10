“Noi non abbiamo chiuso le scuole, ma avviato la Dad. Noi avevamo 800 casi nelle scuole e quindi abbiamo preso una decisione equilibrata. Se vogliamo salvarci in Campania dobbiamo decidere prima e in maniera più rigorosa”. A dirlo è il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in collegamento con “Che Tempo Che Fa”, la trasmissione in onda su Rai 3.

De Luca da Fazio: autonomia regionale

“Menomale che c’è autonomia regionale” ha detto Vincenzo De Luca quando si è parlato della possibilità che le regioni hanno di imporre misure più restrittive rispetto al Governo. “Dal Governo mi aspetto decisioni più rapide, se nominiamo un commissario all’emergenza Covid-19 per me le decisioni vanno prese in un’ora non in una settimana”. Sulla situazione emergenziale attuale ha detto: “In Campania ci siamo organizzati da mesi, siamo i primi ad avviare la campagna di vaccinazione, abbiamo anticipato l’obbligo di uso della mascherina, abbiamo ridotto già da 10 giorni l’orario per i bar, abbiamo fatto tutto quello che era umanamente possibile”.

Halloween

Fazio ha poi voluto alleggerire la discussione mostrando l’intervento su Halloween durante l’ultima diretta di venerdì scorso. “Halloween è un’immane americanata“, aveva detto De Luca. Fazio ironizzando ha chiesto al governatore campano: “Se arriva in America potrebbero esserci problemi anche con il turismo”. Il governatore ha risposto: “Non penso che ci saranno incidenti diplomatici per quest’imbecillità di Halloween“.

Il commento di De Luca su Juve-Napoli

Infine sulla decisione del giudice sportivo rispetto alla partita Juventus-Napoli: “Queste sono cose da circo equestre, la Asl ha fatto nient’altro che il proprio dovere, ha riservato ai giocatori del Napoli lo stesso trattamento che viene riservato a ogni cittadino in Campania. La sentenza è limpida come una scodella di bagna cauda”.

