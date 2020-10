Allarme focolaio nel comune di San Giorgio a Cremano. In una casa di riposo privata sono risultate positive le suore che accudiscono gli anziani nella struttura. Come anticipa Fanpage.it, sono circa 60 persone su 80 totali.

Ci sono contagiati Covid anche tra i lavoratori della Rsa. Il cluster epidemico sarebbe esploso dopo l’arrivo di alcune religiose da Napoli risultate poi positive asintomatiche.

Intanto in città sono stati superati i 100 positivi. Lo ha annunciato ieri il sindaco di San Giorgio a Cremano attraverso un post su Facebook.

“Al momento abbiamo 106 sangiorgesi positivi: per la prima volta dall’inizio della pandemia, dunque, il dato sale sopra la soglia psicologica dei cento contagi. Questo dato va, però, contestualizzato, visto che il numero dei tamponi effettuati è sempre più alto. Il rapporto positivi-tamponi è infatti in linea con il dato regionale. Solo oggi ci sono stati comunicati i dati di quindici nuovi positivi, che, sommati a quelli da mercoledì (quando vi ho aggiornato l’ultima volta) ad oggi, arrivano a trentanove. In questi giorni, inoltre, sono guariti sette sangiorgesi. Si tratta di numeri comunque alti, che non ci consentono di abbassare la guardia”, ha scritto il primo cittadino sul social network.