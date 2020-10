Sono 10925 i nuovi positivi da Covid-19 in Italia. A comunicarlo è il bollettino giornaliero del 17 ottobre. 47 invece i deceduti, mentre i guariti sono 1255.

Bollettino Coronavirus del 17 ottobre: 10925 contagiati

A destare preoccupazione è il numero crescente dei ricoveri in degenza ordinaria. Oggi sono 506 in più su tutto il territorio nazionale. 67 invece i ricoveri in terapia intensiva (ieri era 52). La maggior parte dei nuovi casi, asintomatici, sono in isolamento domiciliare. In crescita anche il numero dei tamponi: si registrano nella giornata di oggi 165mila 837.

Previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palazzo Chigi e dell’incontro di oggi con le Regioni. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di un coprifuoco dalle 22, ma senza arrivare a un lockdown. Da stasera in Lombardia pub e ristoranti chiudono alle 24.

continua a leggere su Teleclubitalia.it