Positiva al Covid, presumibilmente sintomatica con tosse e febbre, sorpresa sul treno. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno bloccato durante un controllo una donna contagiata che viaggiava sulla linea ferroviaria Terni-Terontola, in Umbria. Si tratta di una 37enne romena a carico della quale risultava un obbligo di quarantena.

Positiva con tosse e febbre viaggia in treno: fermata e denunciata

Gli agenti l’hanno identificata. Poi hanno attuato immediatamente il protocollo di sicurezza anti Covid-19: hanno fatto spostare la donna all’interno del vestibolo del treno e, nel contempo, hanno informato il personale sanitario del 118, operativo alla stazione successiva. Il personale sanitario dopo aver eseguito tutte le procedure del caso ha accompagnato la donna presso la propria abitazione.

La vettura ferroviaria interessata, dopo l’allontanamento dei passeggeri, tutti identificati, in regola con il rispetto delle normative anti covid-19, e fatti accomodare in altro sito, è stata immediatamente chiusa e sanificata da personale specializzato. La donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per inosservanza del divieto assoluto di circolazione sul territorio in caso di isolamento obbligatorio perché positiva al Covid-19.

