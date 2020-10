Campania. Come ogni settimana il governatore della Campania Vincenzo De Luca fa il punto della situazione sull’emergenza coronavirus in Campania.

Le parole di De Luca

Come del tutto evidente siamo nel pieno della seconda ondata. Voglio dirvi subito fare alcune delle considerazioni, descrivendovi cosa stiamo facendo. Cerco di saltare ogni commento su tutto quello che è stato detto in queste settimane: non risponderò a nulla.

I numeri che abbiamo oggi sono molto più grandi rispetto a marzo e ad aprile, vi sono però situazioni di minore gravità rispetto al contagio. La mia opinione è che di fronte ai numeri che abbiamo oggi in Italia, le mezze misure non servono a nulla.

E’ ragionevole e responsabile prendere oggi decisioni difficili senza aspettare. Come sapete l’Italia si è uniformata nel contagio, in questo quadro la Campania è la più esposta per il motivo che abbiamo ripetuto tante volte: siamo la regione con la più alta densità d’Italia. Questa criticità ci obbliga a prendere decisioni prima degli altri e più rigorose rispetto agli altri.

Guai a noi, se perdiamo il controllo sull’area metropolitana di Napoli, che è il punto di maggiore criticità dell’intero paese.

Vorrei che cominciassimo a comprendere con più chiarezza che l’obiettivo fondamentale è impedire che le persone perdano la vita. Non è abbassare il numero dei contagiati, ma salvare la vita delle persone.

Da questo punto di vista, abbiamo avuto un risultato importante: in Campania fino ad oggi abbiamo registrato 487 decessi, abbiamo avuto invece nelle altre regioni d’Italia, come ad esempio Veneto, 2400 contagi. In Lombardia oltre 17mila decessi. Potremmo ricordare Liguria, Toscane e tutte le altre regioni.

Noi dobbiamo fare di tutto per mantenere questo numero dei decessi per numero degli abitanti. Abbiamo dovuto prendere delle decisioni perché siamo la regione più delicata.

Il 12 agosto abbiamo reso obbligatorio in Campania per chi tornava dell’estero, quel lavoro che abbiamo fatto ci ha consentito di individuare 3mila positivi. Senza quel lavoro di prevenzione, che abbiamo cominciato prima che si votasse, avremmo avuto numeri più alti.

I dati di oggi

Il dato di oggi è di 1261 positivi. In queste condizioni noi abbiamo deciso di fare un’ordinanza, con la quale abbiamo preso delle misure difficili da prende. Queste decisioni non le prendiamo a cuor leggero.

Quando ieri abbiamo appreso la notizia che abbiamo sfiorato i mille contagi, abbiamo passato tutta la giornata a parlare e impostare l’ordinanza, a verificare le ricadute sui cittadini e sulle attività economiche. Abbiamo parlato con gli epidemiologici e con gli esperti della task force della Regione Campania.

Quello che abbiamo deciso oggi avrà gli effetti tra 20 giorni. Ma queste decisioni vanno prese oggi, quindi vi prego di comprendere che quando prendiamo una decisione lo facciamo dopo aver discusso. Sentiamo che è nostro dovere farlo oggi e non più tardi.

