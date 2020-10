“Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente. Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina. Sto bene, al momento non ho alcun sintomo. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa…”. Lo ha scritto su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati ed ex Ministro dell’Istruzione.

Poco dopo è intervenuto il collega 5 stelle Crippa, che sempre sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 in seguito a test naso faringeo. Volevo rassicurare tutti che sto bene e che sono stati attivati tutti i protocolli previsti”.

Il presidente Roberto Fico ha annunciato che verranno messe in campo nuove misure: “Da un lato avvieremo un percorso per le modifiche dei regolamenti conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, confermata di recente con il referendum. L’istruttoria sarà portata avanti da un comitato ristretto composto da esponenti di tutti i gruppi parlamentari.

Dall’altro invece lavoreremo sull’organizzazione dell’attività della Camera durante questa emergenza Covid. Ad occuparsene sarà la Giunta che già la prossima settimana tornerà a riunirsi per accelerare sulla digitalizzazione degli atti parlamentari e discutere di come la Camera deve lavorare in emergenza, a partire dal tema del voto a distanza per i deputati impossibilitati a raggiungere Montecitorio a causa di provvedimenti delle autorità sanitarie”.

