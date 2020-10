Dopo il lockdown ad Arzano c’è il timore che altri comuni possano ripiombare nell’incubo di una nuova serrata generalizzata di negozi e attività commerciali. Sono a rischio Casoria, Giugliano, Afragola, Pozzuoli e Acerra. Tutti questi centri abitati superano la soglia psicologica dei 100 positivi attuali da quando è partita la seconda ondata.

Napoli, la situazione dei comuni in provincia. Casoria e Giugliano in testa

I numeri del report giornaliero della Regione Campania spaventano anche i piani alti del Governo. Ieri si sono registrati oltre 800 nuovi casi di Covid-19. Le province di Napoli e Casertano sono il nuovo epicentro di questa seconda ondata. Così, se ad Arzano la commissione prefettizia ha disposto un rigido lockdown per l’intera popolazione, in altri comuni come Monte di Procida e Somma Vesuviana i rispettivi sindaci hanno optato per misure più morbide, ma altrettanto stringenti, e tali da prevedere la chiusura di scuole e di alcune attività commerciali. Di seguito la situazione dei comuni (dati aggiornati al 13 ottobre).

3.836 NAPOLI città

210 CASORIA

200 GIUGLIANO IN CAMPANIA

172 ARZANO

162 AFRAGOLA

151 POZZUOLI

129 ACERRA

75 MARANO DI NAPOLI

96 SAVIANO

92 CASALNUOVO DI NAPOLI

129 SOMMA VESUVIANA

88 CAIVANO

85 FRATTAMAGGIORE

87 CASTELLAMMARE DI STABIA

78 MELITO DI NAPOLI

76 NOLA

62 MONTE DI PROCIDA

62 CARDITO

52 CASAVATORE

50 QUARTO

48 PORTICI

46 VILLARICCA

44 MARIGLIANO

40 MUGNANO DI NAPOLI

38 CRISPANO

37 TORRE DEL GRECO

37 GRUMO NEVANO

36 ERCOLANO

34 OTTAVIANO

32 POMIGLIANO D’ARCO

31 VICO EQUENSE

30 SAN GIORGIO A CREMANO

30 VOLLA

31 TERZIGNO

28 SANT’ANTIMO

26 POMPEI

26 BRUSCIANO

26 SAN GIUSEPPE VESUVIANO

25 QUALIANO

25 PALMA CAMPANIA

25 CASANDRINO

24 PIANO DI SORRENTO

23 META DI SORRENTO

22 BACOLI

21 TUFINO

20 FRATTAMINORE

20 CERCOLA

17 CALVIZZANO

17 SANT’ANTONIO ABATE

17 GRAGNANO

16 CICCIANO

16 SORRENTO

15 SANT’ANASTASIA

15 SANT’AGNELLO

15 POGGIOMARINO

14 ISCHIA

14 FORIO D’ISCHIA

13 MASSALUBRENSE

11 CAMPOSANO

11 MARIGLIANELLA

10 TRECASE

10 TORRE ANNUNZIATA

10 CASAMICCIOLA TERME

10 FORIO D’ISCHIA

8 ROCCARAINOLA

7 PROCIDA

6 BOSCOREALE

6 MASSA DI SOMMA

5 CIMITILE

5 CASOLA DI NAPOLI

5 CASTELLO DI CISTERNA

5 AGEROLA

4 SAN PAOLO BEL SITO

4 CASAMARCIANO

4 COMIZIANO

4 SAN VITALIANO

4 SCISCIANO

4 BARANO D’ISCHIA

3 POLLENA TROCCHIA

3 CAPRI

3 CARBONARA DI NOLA

2 LETTERE

2 ANACAPRI

2 LACCO AMENO

2 SERRARA FONTANA

1 VISCIANO

Provincia di Caserta: Marcianise guida la classifica

Non va meglio in provincia di Caserta. A guidare la triste classifica degli attualmente positivi è la città di Marcianise, con 120 casi attivi di Covid. Preoccupano anche San Cipriano di Aversa (92), Castel Volturno (85), Casal di Principe (84), Caserta (82), Villa Literno (79). Di seguito i dati aggiornati al 14 ottobre.

LA SITUAZIONE DEI SINGOLI PAESI: Alife 7, Arienzo 11, Aversa 81, Bellona 3, Caianello 11, Caiazzo 1, Calvi Risorta 5, Cancello Arnone 10, Capodrise 10, Capua 22, Carinaro 3, Carinola 11, Casagiove 13, Casal di Principe 84, Casaluce 22, Casapesenna 21, Casapulla 10, Caserta 82, Castel Campagnano 2, Castel Morrone 21, Castel Volturno 85, Cellole 3, Cervino 1, Cesa 12, Curti 9, Dragoni 1, Falciano del Massico 3, Francolise 16, Frignano 26, Gioia Sannitica 4, Grazzanise 3, Gricignano 20, Lusciano 24, Macerata Campania 23, Maddaloni 53, Marcianise 120, Marzano Appio 2, Mondragone 33, Orta di Atella 72, Parete 20, Pastorano 1, Piana di Monte Verna 1, Piedimonte Matese 12, Pietramelara 9, Pignataro Maggiore 11, Pontelatone 3, Portico 9, Recale 5, Riardo 2, Rocca d’Evandro 4, Roccamonfina 7, San Cipriano d’Aversa 93, San Felice a Cancello 23, San Marcellino 31, San Marco Evangelista 19, San Nicola la Strada 29, San Prisco 6, Santa Maria Capua Vetere 42, San Tammaro 4, Santa Maria a Vico 6, Sant’Arpino 53, Sessa Aurunca 10, Sparanise 12, Succivo 19, Teano 21, Teverola 22, Trentola Ducenta 46, Vairano Patenora 1, Villa di Briano 27, Villa Literno 79, Vitulazio 10.

