Anche Casoria si aggiunge all’elenco dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole a causa del maltempo. Stamattina la Protezione Civile ha diramato la allerta meteo arancione su tutto il territorio regionale.

Maltempo, scuole chiuse a Casoria

Il sindaco Raffaele Bene ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole, dei parchi e dei giardini per la giornata di domani, 15 ottobre 2020. Oggi pomeriggio anche i sindaci di Napoli, Luigi de Magistris, e di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, hanno sospeso le lezioni in presenza. Chiusi in entrambi i comuni parchi pubblici e cimiteri.

L’allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Arancione valevole a partire dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani giovedì 15 ottobre. Si prevedono su tutte le zone, ad esclusione della 4 e della 7 (Alta Irpinia, Sannio e Tanagro dove la criticità idrogeologica sarà localizzata e quindi di colore Giallo), “precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti da Sud-Sud-Ovest forti con raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Una condizione meteo che darà luogo a scenari di effetto al suolo di dissesto idrogeologico diffuso con possibili frane, caduta massi, allagamenti in particolare nelle aree già fragili, o interessate da incendi boschivi o dalle ultime precipitazioni.

