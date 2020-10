Chiusa per 10 giorni una chiesa a Parete. Arriva un nuovo provvedimento del sindaco di Parete, Gino Pellegrino, che già nella giornata di ieri aveva disposto la chiusura, sempre per dieci giorni, dell ’Istituto Comprensivo “Basile-Don Milani” , dopo la scoperta di un caso positivo.

Parete, contagi in salita: sindaco chiude chiesa per 10 giorni

Stavolta il primo cittadino ha deciso di chiudere la parrocchia Santissima Trinità per “consentire la sanificazione e per effettuare un tracciamento dei contagi”. Lo riferisce lo stesso sindaco attraverso un post su Facebook, aggiungendo anche che ci sono altri quattro casi positivi.

“Stiamo attraversando un momento estremamente difficile – spiega Pellegrino -. Non dobbiamo consentire in nessun modo il diffondersi del contagio. Ho dovuto chiedere la chiusura della chiesa Trinità per 10 giorni per consentire la sanificazione e per effettuare un tracciamento dei contagi”. E annuncia sui social anche la sanificazione cittadina, che avverrà questa sera: “Abbiamo programmato per stasera a partire dalle ore 23.00 una sanificazione cittadina con sali quaternari”.

