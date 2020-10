Giugliano. Funzionario della filiale Banco di Napoli di via Veneto a Giugliano è risultato positivo al tampone, chiusa la banca.

Banco di Napoli Giugliano, funzionario positivo

Si era sottoposto al tampone qualche giorno fa, poi aveva fatto una riunione anche con i dirigenti di altre due filiali, quella di Marano e quella di Mugnano, ed infine l’amara scoperta: l’uomo è risultato positivo al virus. Il contagio sarebbe partito da un cliente già positivo, sempre residente a Giugliano

Immediatamente sono state attivate tutte le procedure, tanto da far scattare l’immediata chiusura della filiale e gli accertamenti sulle persone entrate in contatto con l’uomo positivo, inclusi i due dirigenti delle filiali. Infatti ora, entrambe le filiali, quelle di Marano e di Mugnano, sono a rischio chiusura.

Chiusa anche filiale di Fratta

Stessa cosa è accaduta nel comune di Frattamaggiore, sempre all’interno di una filiale del Banco di Napoli ubicata in Piazza Riscatto. Uno dei dipendenti della banca è risultato positivo al tampone ed anche in quel caso, uffici e sportelli sono stati momentaneamente chiusi. Mentre quella di via Roma funziona e non ha al momento casi.

