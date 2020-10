Giugliano. E’ risultata positiva al Coronavirus una maestra del V Circolo Didattico, in via Pigna, a Giugliano. L’insegnante ha scoperto di aver contratto il virus prima che cominciassero le lezioni, motivo per cui non c’è stato alcun contatto con gli alunni, ed è al momento sottoposta al regime di quarantena domiciliare.

Giugliano, maestra del V circolo positiva al Covid: docenti in isolamento

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl competente territorialmente ha posto in isolamento domiciliare solo i docenti che sono entrati in contatto con l’insegnante. Venerdì scorso, c’era stato un incontro tra docenti presso l’Auditorium della scuola al quale aveva partecipato anche la maestra poi risultata contagiata.

La direttrice scolastica, la professoressa Sabrina Zinno, ha deciso a scopo precauzionale di non far entrare gli alunni di 3 anni – trenta in totale, suddivisi in sei sezioni – che sarebbero dovuti essere seguiti dalle maestre che venerdì mattina hanno partecipato alla riunione tra insegnanti. Gli altri alunni, invece, sono entrati regolarmente a scuola.

