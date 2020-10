Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, con una ordinanza ha disposto da domani, lunedì 12 ottobre, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale fino a data da destinarsi.

Il sindaco di Bacoli chiude tutte le scuole

La decisione è stata adottata in seguito alla scoperta di un focolaio di coronavirus nel vicino comune di Monte di Procida. Ad annunciare la scelta è lo stesso sindaco su Facebook, attraverso un post, in cui ha espresso vicinanza al comune vicino.

“Fino all’esito dei nuovi tamponi ufficiali effettuati stamane, in via straordinaria dall’Asl Napoli 2 Nord, presso il municipio montese, ho deciso che le scuole di ogni ordine e grado di Bacoli resteranno chiuse”, scrive il primo cittadino.

“Una misura di natura precauzionale che adotto per permettere alla nostra gente, ed in particolare alle mamme ed ai papà, di attendere con maggiore serenità gli esiti dello screening di queste ultime ore e dei prossimi giorni – prosegue Della Ragione -. Parimenti, esorto tutti ad assumere atteggiamenti ancor più rigoroso. Scendete in strada solo se strettamente necessario, evitate la movida, evitate assembramenti. Capiamo prima cosa è accaduto. Almeno per i prossimi giorni, evitate il più possibile i contatti con altre persone”.

