Terza sconfitta per il Giugliano a Latina. I tigrotti erano passati in vantaggio ma sono crollati poi sotto le giocate della formazione laziale. Ad oggi sono 13 i gol subiti in tre partite di campionato e 0 i punti in classifica.

Giugliano, sconfitta con il Latina: inutile il gol iniziale

Inutile si è rivelato il vantaggio messo a segno da Vincenzo Caso Naturale che aveva aperto le segnature allo stadio Francioni. Ora è crisi profonda: tra la tifoseria gialloblu serpeggia il malcontento e si mette in discussione allenatore e dirigenza per le scelte fatte. la squadra staziona ultima in classifica nel gruppo G. Ci sono adesso 31 giornate per invertire la rotta e mettersi in riga dopo un inizio di stagione davvero deludente.

