Contagi in calo in Campania. Oggi si registrano 633 pazienti positivi al Covid-19. Ieri erano 664. Si mantiene stabile il numero dei tamponi: sono 9232 secondo il bollettino diffuso dall’Unità di Crisi della Protezione Civile.

Campania, bollettino 11 ottobre: 633 positivi

Nella giornata di oggi si registrano anche due decessi e 128 guariti. Sarebbe complessivamente aumentato il numero di posti letto liberi in degenza ordinaria (820), di cui 664 risulterebbero occupati. Fa discutere però la notizia di un uomo di 70 anni morto nel triage del Cotugno perché, secondo il racconto dei familiari, in attesa di ricovero dopo essere stato respinto all’ospedale Pellegrini per esaurimento dei posti disponibili.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 633

Tamponi del giorno: 9.232

Totale positivi: 18.530

Totale tamponi: 682.704

​Deceduti del giorno: 2

Totale deceduti: 479

Guariti del giorno: 128

Totale guariti: 7.357

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 61

” degenza complessivi: 820

” degenza occupati: 664

continua a leggere su Teleclubitalia.it