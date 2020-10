Un bambino di due anni è morto dopo essere stato investito a Pelago, in provincia di Firenze da un’auto. Il piccolo era in bici. La vettura stava rientrando nel parcheggio. Il piccolo era stato trasportato all’ospedale pediatrico Meyer con l’elisoccorso in codice rosso ma nonostante la corsa in sala operatoria non è stato possibile salvarlo.