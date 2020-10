Portici. Chiuso noto pub di Portici per non aver rispettato le attuali normative anti-covid. I vigili urbani hanno appurato che all’interno del locale c’erano molte più persone rispetto a quanto stabilito, motivo per cui il proprietario è stato sanzionato. Il pub rimarrà chiuso per i prossimi cinque giorni.

Portici, controlli anti-covid: chiuso pub, c’erano troppi clienti

Le auto della Municipale, coordinate anche dall’assessore alla Sicurezza Maurizio Capozzo, si sono poi spostate nelle altre aree “calde” della città, dove nei giorni scorsi erano stati segnalati assembramenti e disordini notturni.

Controlli a tappeto di conseguenza a piazza Poli, piazzale De Lauzieres, l’area ‘Macedonio Melloni’ e infine anche al molo del Granatello, dove nonostante l’ingresso della stagione autunnale, la movida sembra animare ancora il weekend.

continua a leggere su Teleclubitalia.it