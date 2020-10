Frosinone. Un bambino è morto schiacciato da un trattore che lo ha travolto in pieno. E’ successo a Sgurgola, in provincia di Frosinone. Il piccolo, di 10 anni, stava studiando con gli amichetti quando il mezzo agricolo lo ha investito non lasciandogli scampo.

Il piccolo è morto sotto gli occhi terrorizzati dei suoi amici, che per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo. Per il bimbo non c’è stato niente da fare, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Sotto choc gli amici e i familiari. Sul caso indagano le forze dell’ordine. Resta da capire se sul trattore ci fosse qualcuno o se il mezzo agricolo sia stato lasciato incustodito.

continua a leggere su Teleclubitalia.it