Covid, De Luca: “Prepariamoci ad avere mesi ancora più pesanti”

“Il momento difficile del Covid-19 non è alle spalle, è ancora davanti a noi. Prepariamoci ad avere mesi, se le tendenze in corso si confermano, ancora più pesanti di quelli da gennaio a maggio”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all’assemblea dell’associazione trasportatori Anita a Napoli.

“Credo sia opportuno che governo nazionale si prepari, anche usando fondi europei, a preparare un piano B, perché se avessimo problemi pesanti per le imprese, perché le imprese non possono morire e le famiglie e i lavoratori hanno bisogno del pane a fine mese”, ha detto ancora il governatore.

“È prevedibile che avremo mesi difficili – ha continuato -. Noi abbiamo fatto in primavera un piano socio economico da un miliardo e 17 milioni, ci siamo dissanguati. Ora prepariamoci senza drammatizzazione e angosce ma guardando in faccia problemi. Dobbiamo avere fiducia nel futuro ma una fiducia rafforzata dalla capacità di prevedere in anticipo quello che sarà tra qualche mese”.

