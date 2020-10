E’ di Mondragone la nuova persona morta di Covid-19 in Campania. A rivelarlo è il portale Casertace.it. Si tratta del quinto residente della città domizia deceduto per coronavirus dall’inizio della pandemia.

Mondragone, 59enne muore di covid

L’uomo era ricoverato da diverso tempo all’ospedale di Maddaloni. Negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate, così come le difficoltà di respirazione. I funerali si terranno in forma strettamente privata, nel cimitero Comunale.

I decessi per coronavirus per fortuna sono sotto controllo in Campania. Ma la situazione epidemiologica è tornata a destare preoccupazione per l’incremento esponenziale dei contagi, come documentato dal bollettino di oggi, 8 ottobre, e dal numero crescente di ospedalizzazioni. Il governatore Vincenzo De Luca ha già inasprito le misure di contenimento imponendo chiusure anticipate a bar e ristoranti e ha chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza il reclutamento di medici e infermieri per garantire adeguata assistenza sanitaria ai pazienti covid in aumento.

