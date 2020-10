Impennata di contagi in un solo giorno a Marano. Dei 757 tamponi risultati positivi oggi nella regione Campania, ben 21 sarebbero relativi a pazienti del comune a Nord di Napoli. A rivelarlo è il Mattino.

Marano, boom di contagi: sono 21

A diramare i dati sono le autorità sanitarie locali. Il numero di oggi fa schizzare a 75 il numero degli attualmente positivi sul territorio comunale. Sette invece le persone guarite. Tantissimi i giovani studenti in isolamento fiduciario, così come alcuni dipendenti comunali venuti in contatto con soggetti infetti.

Gli uffici comunali resteranno chiusi fino a lunedì, come disposto dal primo cittadino, Rodolfo Visconti. La situazione però desta preoccupazione in tutta la provincia di Napoli, dove si registra la crescita esponenziale di contagi più alta di tutta Italia. Un dato, secondo il governatore Vincenzo De Luca, determinato anche dall’alta densità abitativa del nostro territorio. Il Presidente della Regione ha lanciato un appello per il reclutamento di medici e infermieri volontari dopo l’incontro col ministro Roberto Speranza.

