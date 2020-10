Sembra fuori controllo ormai il contagio da Covid-19 in Campania. Oggi si registrano 757 nuovi casi di coronavirus. Un numero così alto non è stato mai registrato dall’inizio della pandemia.

Campania, bollettino 8 ottobre: 757 contagi

Sono 10mila i tamponi processati, il numero degli infetti oggi documenta un andamento esponenziale dell’epidemia in Campania. Sforato anche il “muro” dei 700 casi. Si registra anche un decesso nella giornata di oggi. Preoccupa la situazione degli ospedali: restano infatti poco più di 100 posti in degenza ordinaria disponibili e 53 posti di terapia intensiva. Proprio oggi il governatore Vincenzo De Luca ha lanciato un appello, dopo l’incontro con il Ministro della Salute Roberto Speranza, per raccogliere medici e infermieri volontari in vista dell’incremento dei ricoveri e dei contagi nelle prossime settimane. Di seguito i numeri ufficiali:

Positivi del giorno: 757

Tamponi del giorno: 9.925

Totale positivi: 16.464

Totale tamponi: 654.892

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 470

Guariti del giorno: 149

Totale guariti: 7.044

Report posti letto su base regionale:

Posti di terapia intensiva disponibili: 108

Posti letto di terapia intensiva occupati: 55

Posti letto di degenza disponibili: 665

Posti letto di degenza occupati: 550

