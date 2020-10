Pozzuoli. Vendeva cornetti di notte, ben oltre l’orario fissato dall’ordinanza. Per questo motivo i carabinieri di Monteruscello, durante un servizio di controlli sul rispetto delle norme anti-covid, hanno sanzionato un lavoratorio di pasticceria a Monteruscello, frazione del comune di Pozzuoli.

Pozzuoli, controlli anti-covid: multata nota cornetteria

L’esercizio commerciale in questione era rimasto aperto fino alle 2, violando così l’obbligo di chiudere l’esercizio commerciale fino alle 23. Il laboratorio di via Pirandello, oltre a preparare i dolci per il giorno successivo, li stava anche vendendo.

Da giorni proseguono senza sosta i controlli da parte delle forze dell’ordine. A Mugnano la polizia municipale ha chiuso e multato due noti bar, poiché i titolari e i dipendenti non misuravano la febbre a clienti. Stessa sorte anche per l’ufficio postale di via San Lorenzo.

