Gravissimo lutto a Giugliano. Si è spenta a soli 7 anni la piccola Chiara, una bimba stroncata da un tumore contro cui lottava da qualche tempo. A darne notizia è il Comitato Genitori del II Circolo Didattico “De Filippo”. La piccola frequentava infatti la scuola di via Quintiliano.

Giugliano piange Chiara: aveva 7 anni

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore per quella che viene considerata l’ennesima vittima della Terra dei Fuochi. Non si arresta neanche durante l’emergenza covid la conta dei decessi per tumore nell’agro aversano e nel territorio a nord di Napoli.

Il post del comitato scrive: “La presidente, la vicepresidente, tutti i componenti del comitato e tutti i genitori partecipano al lutto che ha colpito la famiglia per la perdita della piccola alunna della nostra scuola, Chiara, altra vittima innocente della Terra Dei Fuochi. Possa il Signore donare tanta Forza a coloro che hanno subito questa grave perdita”.

La presidente,la vicepresidente,tutti i componenti del comitato e tutti i genitori partecipano al lutto che ha colpito… Posted by Comitato Genitori II Circolo Didattico "De Filippo" – Giugliano on Tuesday, October 6, 2020

continua a leggere su Teleclubitalia.it