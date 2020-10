Ancora un caso di positività a scuola. Registrato un caso di coronavirus tra il personale scolastico della scuola Domenico Cimarosa di Aversa. Si tratterebbe di un bidello con sintomi.

Aversa, caso di coronavirus alla scuola Cimarosa: chiuso l’istituto

Il sindaco Alfonso Golia ha firmato l’ordinanza di chiusura del plesso di via Riverso per oggi 7 ottobre e per domani 8 ottobre, per effettuare la sanificazione. L’Asl e la scuola hanno già attivato i protocolli di sicurezza e di tracciamento dei contatti.

Intanto, sempre in provincia di Caserta, si registra un altro caso di covid in una scuola di Grazzanise. Il sindaco Enrico Petrella ha comunicato la positività al coronavirus di un giovane: “Ci è stato appena comunicato dalle autorità preposte di un caso positivo al covid-19. Si tratta di un nostro ragazzo concittadino e alunno della scuola media “Can. Filippo GRAVANTE”. Il ragazzo sta bene. Il plesso scolastico oggi resta chiuse per le operazioni di sanificazione.

