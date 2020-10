Tre feriti e un morto. E’ il tragico bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, 6 ottobre, a Mondragone, sul litorale domizio. L’auto su cui viaggiavano i passeggeri è precipitato in un burrone ed è stata localizzata solo grazie al GPS.

Mondragone, auto finisce in un burrone: un morto e tre feriti

La dinamica di quanto accaduto resta ancora da chiarire. I quattro amici procedevano in auto lungo la strada quando, intorno alle 23, per ragioni da accertare, il conducente ha perso il controllo della vettura finendo in un dirupo. Particolarmente difficili i soccorsi che hanno dovuto utilizzare il GPS per localizzare il veicolo.

Dopo le ricerche, i pompieri e i sanitari del 118 sono riusciti a raggiungere il veicolo. I Vigili del Fuoco hanno estratto i feriti e la vittima dall’abitacolo. Purtroppo per uno dei ragazzi non c’è stato niente da fare, mentre gli altri tre sono in ospedale, in condizioni serie. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

