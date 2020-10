Vince con il 53% delle preferenze Nicola Pirozzi. Il candidato Pd-Movimento 5 stelle è il nuovo sindaco della città di Giugliano. Sconfitto l’ex primo cittadino Antonio Poziello che era sostenuto da Italia Viva e 7 liste civiche che si è fermato al 46,90% dei voti. Lo scarto tra i due avversari è stato di 2mila voti. 17mila preferenze per Pirozzi, 15mila per Poziello.

L’affluenza nella terza città della Campania è la più bassa di tutta la provincia di Napoli: il 35,60% degli elettori si è recato a votare in questo turno di ballottaggio. Premiata dunque l’alleanza di governo tra Partito democratico e pentastellati. Pirozzi ha prima festeggiato alla sede dem di via Palumbo, poi tutti sono scesi in strada e tra caroselli, selfie e brindisi la festa è continuata in piazza Gramsci.

Pirozzi, visibilmente emozionato, ha fatto un appello all’unità delle forze politiche della città.

Il primo atto “sarà quello di controllare tutti gli appalti” dice.

continua a leggere su Teleclubitalia.it