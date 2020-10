Con il 60% delle preferenze ottenuto al ballottaggio, l’avv. Gaetano Di Bernardo è confermato nuovamente sindaco di Grumo Nevano.

Di Bernardo, sostenuto da 4 liste civiche, ha ottenuto un totale di 4.355 voti. Il suo avversario politico Biagio Franzese si è invece fermato a 2.867.

In città prevale dunque la voglia di continuità, visto che Di Bernardo era già stato eletto sindaco alle elezioni di maggio 2019 per poi essere sfiduciato da 9 consiglieri.

Queste le sue parole durante i festeggiamenti per la riconferma:

continua a leggere su Teleclubitalia.it