Giugliano. Paura questa mattina a Giugliano a causa di un principio d’incendio in un’abitazione, nei pressi del Lidl ubicato sulla circumvallazione esterna. Ad andare in fiamme, alcune parti di guaina posata sulla parte superiore di una palazzina.

Incendio a Giugliano

L’incendio, divampato per cause ancora tutte da accertare, stava per lambire anche l’abitazione. Fortunatamente sul posto sono giunti i carabinieri prima e i vigili del fuoco dopo ed hanno scongiurato ogni pericolo. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e hanno evitato il peggio.

