Dopo il record di contagi registrato ieri, il governo francese potrebbe annunciare oggi la chiusura dei bar di Parigi a partire dalla prossima settimana, con i ristoranti che sperano ancora di scongiurare la misura grazie a un protocollo sanitario rafforzato.

Gli ultimi dati nazionali mostrano che l’epidemia non si ferma, con quasi 17mila casi positivi rilevati in 24 ore. Nella regione parigina in particolare si dovrebbe raggiungere uno stato di “massima allerta”, così come Aix e Marsiglia (sud-est) e Guadalupe (nelle Antille) dalla fine di settembre.

Giovedì, il ministro della Salute Olivier Veran aveva concesso una “tregua” alle caffettiere parigine, dicendo di voler aspettare il ritorno delle ultime cifre. Ma da allora gli indicatori non sono migliorati.

