Due membri dello staff della Juventus sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Lo ha comunicato la stessa società sportiva attraverso sul sito ufficiale della squadra.

Juventus, 2 positivi al covid.-19

Come da protocollo, tutta la squadra è finita in isolamento fiduciario. “Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti“, è quanto si legge sul sito ufficiale della Juventus.

Rimandata partita, l’Asl blocca il Napoli

Intanto, l‘Asl ha bloccato il Napoli. Gli azzurri non voleranno a Torino questa sera. Erano tutti già a bordo del bus che da Castel Volturno li avrebbe accompagnaati a Capodichino quand’è arrivata la comunicazione della Asl Napoli 1 che vieta lo spostamento fuori regione del Napoli per un concreto pericolo di focolaio in corso all’interno del gruppo.

