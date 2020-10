In Campania è già in atto la seconda ondata dei contagi. In tre giorni la regione ha registrato oltre mille positivi. Stando a quanto emerge dall’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi regionale, sono 401 i casi rilevati in un giorno su oltre 7mila tamponi processati. C’è anche una nuova vittima da Coronavirus: da marzo i decessi per Covid sono stati 465. Per quanto riguarda i guariti, sono 103 i pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore.

Campania, bollettino contagi: oggi 401 positivi. Mai così tanti

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno:

Tamponi del giorno: 7.498

Totale positivi: 13.925

Totale tamponi: 620.282

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 465

Guariti del giorno: 103

Totale guariti: 6.418