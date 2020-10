Bacoli. Una studentessa è risultata positiva al Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che in accordo con la dirigente scolastica e l’Asl di Napoli, ha deciso di chiudere i plessi di Torregaveta e Fusaro, per la giornata di lunedì, al fine di sanificare le aule ed i locali didattici.

Coronavirus a Bacoli, alunna positiva: scuole chiuse e tamponi per studenti e insegnanti

Tamponi per tutti gli alunni e gli insegnanti della classe in cui la ragazza è stata nei giorni 24 e 25 settembre. “Dovranno restare in isolamento domiciliare fino alla comunicazione dei risultati. Stiamo seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione. Vi terrò costantemente aggiornati”, fa sapere il sindaco attraverso un post su Facebook.

Poi lancia un appello ai cittadini: “Chi ha febbre, o sintomi, deve precauzionalmente restare a casa. E contattare il proprio medico di base. Ogni atteggiamento irresponsabile può causare la diffusione del contagio. Lo ripeterò fino alla nausea: dovete rispettare le regole”, conclude.

continua a leggere su Teleclubitalia.it