Napoli. Al secondo giro di tamponi effettuato dopo Napoli-Genoa, Piotr Zielinski e un collaboratore del Napoli (Giandomenico Costi) sono risultati positivi al Covid.

Zielinski positivo al Covid

Il primo giro di tamponi aveva dato risultati negativi per l’intero gruppo squadra. Sarà ripetuto un nuovo giro di tamponi nella giornata di domani in vista della partita di campioanto prima di Juventus-Napoli in programma domenica.

