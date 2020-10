Melito. Nella giornata di oggi, a seguito dei gravi fatti di cronaca verificatisi ieri, il sindaco di Melito Antonio Amente ha inviato una missiva al Prefetto di Napoli Marco Valentini in cui chiede maggiore controllo del territorio delle forze dell’ordine. In caso contrario sarà costretto a dimettersi.

Melito. Il sindaco scrive al Prefetto di Napoli: “Più controlli sul territorio oppure mi dimetto”

Ieri la città di Melito è stata scossa da un grave episodio intimidatorio. Il Sindaco Antonio Amente e un consigliere comunale sarebbero stati minacciati per un tentativo di sfiducia all’amministrazione comunale. Il primo cittadino si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. Minacciato anche un consigliere comunale: quest’ultimo si sarebbe sentito male e sarebbe finito in ospedale per accertamenti.

